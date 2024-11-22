Человек пострадал на пожаре в Брянском районе

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянском районе. В посёлке Мичуринский на улице Овражная загорелся частный жилой дом.

Огонь потушили четыре пожарных расчёта. В ведомстве сообщили о пострадавшем.

Причину пожара устанавливают эксперты.