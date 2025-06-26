Человек пострадал на пожаре в дачном доме в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

24 июня в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. В садоводческом объединении «Юпитер» загорелся дачный дом.

Две единицы пожарной техники быстро приехали на вызов. Они оперативно потушили огонь. На пожаре пострадал человек.

Причину возгорания устанавливают эксперты.