Человек пострадал на пожаре в Погарском районе

Мужчина получил ожоги на пожаре в доме в поселке в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

7 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Погарском районе. В посёлке Вадьковка на улице Вадьковка загорелись частный жилой дом и автомобиль.

Прибывшие на вызов спасатели на двух пожарных автоцистернах оперативно потушили огонь. Ожоги получил хозяин жилища. Огонь также серьезно повредил кровлю дома и имущество.

Причину происшествия предстоит установить экспертам.