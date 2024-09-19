Человек пострадал на пожаре в Суражском районе

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Суражском районе. На улице Садовая в посёлке Овчинец загорелся частный жилой дом.

Две пожарные автоцистерны оперативно справились с возгоранием. На пожаре пострадал человек. Причину происшествия предстоит выяснить специалистам.