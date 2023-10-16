Человек пострадал при возгорании машины на брянской трассе

Человек пострадал при возгорании машины на трассе в Гордеевском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство очевидцы сообщили о возгорании автомобиля в автодорога на дороге Клинцы — Гордеевка — Красная Гора в Гордеевском районе. Прибывшие на вызов два отделения на пожарных автоцистернах потушили транспорт меньше чем за час. На происшествии пострадал человек.