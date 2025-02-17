Человек пострадал в ДТП на трассе в Навлинском районе

Человека деблокировалм спасатели из повреждённого в ДТП автомобиля на трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. В Навлинском районе около села Алексеевка с дороги съехал легковой автомобиль.

На вызов прибыли сотрудники государственной противопожарной службы. Спасатели деблокировали пострадавшего человека из повреждённой иномарки.