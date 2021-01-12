Четыре брянчанки «‎подарили» мошенникам около 180 тысяч рублей

На удочку злоумышленников в популярной социальной сети попалась 47-летняя жительница Советского района областного центра, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Женщина поверила в полученное от подруги сообщение о положенной доплате к пенсии. Потерпевшая неосмотрительно ввела все данные своей банковской карты, в результате чего с ее счета оказались списаны 17 700 рублей. Как она выяснила позднее, аккаунт приятельницы был взломан.

В аналогичной ситуации 43-летняя жительница Советского района лишилась 15 600 рублей. Кроме того, при схожих обстоятельствах откликнувшиеся на просьбы «сетевых друзей» о займе 28-летняя жительница Советского района и 46-летний житель Бежицкого района лишились 140 тысяч и 7 500 рублей.

Ранее пятеро брянцев перевели почти полмиллиона рублей мошенникам за неделю.