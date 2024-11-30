Четыре человека пострадали в аварии на брянской трассе

Четыре человека пострадали при столкновении двух машин на брянской трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Выгоничском районе на 36-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск–Новозыбков–граница с Республикой Беларусь» произошло ДТП. 45-летний водитель за рулём автомобиля Nissan Qashqai при повороте налево не пропустил «ВАЗ-21103». 46-летний водитель ехал во встречном направлении.

При столкновении автомобилист из отечественной легковушки, а также его два его пассажира получил травмы. Также медпомощь понадобилась 67-летней пассажирке Nissan. Госпитализация никому из потерпевших не потребовалась.

На водителя иномарки инспекторы составили протокол. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские .