Четыре пожарных расчёта тушили жилой дом в Клетне

Ночью четыре пожарных расчёта несколько часов тушили жилой дом в Клетне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 9 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Клетня. На улице Советская загорелся частный жилой дом.

На происшествия оперативно прибыли четыре пожарных расчёта . Несколько часов спасатели тушили огонь.

Пожар полностью уничтожил жилище. Люди во время ЧП не пострадали. Причину возгорания предстоит установить экспертам.