Чуть не убивший жену и полицейского житель Дубровки не разжалобил брянский суд

Житель Дубровки, едва не зарезавший жену и полицейского, не разжалобил брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Жуковского районного суда по уголовному делу о покушении на убийство и нападение на полицейского. В преступлении признали виновным ранее судимого жителя посёлка Дубровка. Ближайшие 11 с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима.

15 июля 2018 года в деревне Осовик мужчина поссорился с женой и стал её избивать. Его действия попытался пресечь сотрудник полиции. Фигурант несколько раз ударил стража порядка ножом в голову и грудь. Полицейский потерял сознание, а злоумышленник долга жену и стал наносить и ей удары ножом. Чудом оба пострадавших остались живы.

Осужденный оспорил приговор. Но Брянский областной суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы.