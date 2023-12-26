Чуть не убивший жену и полицейского житель Дубровки не разжалобил брянский суд

Житель Дубровки, едва не зарезавший жену и полицейского, не разжалобил брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В законную силу вступил приговор Жуковского районного суда по уголовному делу о покушении на убийство и нападение на полицейского. В преступлении признали виновным ранее судимого жителя посёлка Дубровка. Ближайшие 11 с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима.
15 июля 2018 года в деревне Осовик мужчина поссорился с женой и стал её избивать. Его действия попытался пресечь сотрудник полиции. Фигурант несколько раз ударил стража порядка ножом в голову и грудь. Полицейский потерял сознание, а злоумышленник долга жену и стал наносить и ей удары ножом. Чудом оба пострадавших остались живы.
Осужденный оспорил приговор. Но Брянский областной суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы.
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
20.12.2023 11:33
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,