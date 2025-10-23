Дело о контрабанде лесоматериалов на почти полмиллиона рублей рассмотрел брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района вынес приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель Краснодарского края.

С февраля по декабрь 2024 года фигурант незаконно перевёл через госграницу России по подложным документам древесину хвойных пород стоимостью более 480 тысяч рублей. Суд оштрафовал виновного на 150 тысяч рублей. Лесоматериалы конфискованы в собственность государства.