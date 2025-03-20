Дело о краже золотого кулона рассмотрит суд в Погаре

Обвиняемая в краже золотого кулона у материли предстанет перед судом в Погаре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже. В преступлении обвиняют 36-летнюю женщину.

По версии следствия, утром 31 января 2025 года фигурантка была дома у своей матери в селе Курово. Она забрала спрятанные под простыней на кровати золотую цепочку и золотой кулон. Ущерб потерпевшей превысил 140 тысяч рублей.

Обвиняемая признала вину. Украшение она сдала в ломбард, а деньги потратила на алкоголь и продукты. Ущерб матери она частично возместила.