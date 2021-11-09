Дело о мошенничестве директора лицея № 27 в Брянске направили в прокуратуру

Игоря Афонина и четырех его заместителей обвиняют в мошенничестве.
Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору, с использованием служебного положения в лицее № 27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова. Перед судом предстанут директор лицея Игорь Афонин и четверо его заместителей.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, с сентября 2012 по декабрь 2020 года Афонин в сговоре с замами украли деньги, выделенные на оплату труда из муниципального бюджета. Для этого руководство лицея фиктивно трудоустроило ряд сотрудников. Размер ущерба превысил 3,7 миллиона рублей.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску.
Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
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