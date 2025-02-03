Дело о мошенничестве на 15 млн рублей рассмотрит суд в Брянске

Обвиняемый в мошенничестве на 15 млн рублей житель Брянска предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на более чем 15 миллионов рублей. В преступлении обвиняют 49-летнегл жителя Брянска.

Как выяснили следователи, фигурант

выдавал себя за представителя крупного зарубежного инвестиционного фонда. На личных встречах и по телефону мужчина уговаривал потерпевших передать ему свои сбережения для выгодного вклада. Деньги он присваивал себе.

От лжеинвестора пострадали не менее девяти жителей региона. Они лишились свыше 15 миллионов рублей.

Фигурант находится под стражей. Ему предъявлено обвинение.