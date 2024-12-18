Дело о мошенничестве с чернобыльскими выплатами рассмотреть брянский суд

Брянский суд оштрафовал на 300 тысяч рублей жительницу Унечи, незаконно получившую чернобыльские выплаты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 45-летняя жительница Унечи.

Женщина решила незаконно получить выплаты за проживание в радиационной зоне. Она представила в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Брянской области ложные сведения о проживании в посёлке Красный Угол Погарского района. Женщина получила более 300 тысяч рублей.

Подсудимая не признала себя виновной. Она утверждала, что жила по месту регистрации вместе со своей семьёй, а детей в школу в Унече из Погарского района каждый день возил дедушка. Но государственный обвинитель доказал, что с марта 2007 года по апрель 2024 года супруги жили и работали в Унече, а выплаты обвиняемая получала незаконно.

Суд оштрафовал виновную на 300 тысяч рублей и взыскал всю сумму причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.