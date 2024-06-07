Дело о незаконной добыче песка возбудили в Брянской области

Дело о незаконной добыче песка на землях сельскохозяйственного назначения возбудили в Брянской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушение земельного законодательства. С июля по декабрь 2022 года на землях для ведения сельскохозяйственного производства в районе посёлка Похвальный Жуковского района добывали песок. Из-за этого почва была испорчена на площади около 60 тысяч квадратных метров. Ущерб превысил 39,5 млн рублей.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Расследование контролирует прокуратура.