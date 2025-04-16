Дело о похищении и истязании женщины рассмотрит Погарский суд

Брянец предстанет перед судом по делу о похищении и истязании женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о похищении человека, истязании и разбое. Приговор выслушает 44-летний брянец.

По версии следствия, вечером 27 августа 2024 года обвиняемый вместе по знакомым по заказу неустановленного мужчины обманом заманили женщину к заброшенному магазину в селе Курово. Они силой усадили её в автомобиль и отвезли на пустынный участок в 5 км от автодороги «Погар-Витемля», избивая по пути.

Там они продолжили бить потерпевшую, затем вылили ей на волосы и лицо зелёнку. Угрожая травматическим пистолетом, фигурант похитил у женщины кошелёк и телефон. После этого мужчины скрылись, оставив потерпевшую в безлюдном месте.

Видеозапись избиения они отправили «заказчику». За свои действия они поручили перевод на 140 долларов США, эквивалентных 12,8 тысяч рублей.

В отношении других участников уголовное дело выделено в отдельное производство.