Дело о служебном подлоге расследуют брянские правоохранители

Дело о служебном подлоге при распоряжении муниципальной землёй расследуют брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о служебном подлоге. По версии следствия, в апреле 2023 года чиновники администрации Стародубского муниципального округа провели торги на заключение договора аренды земельного участка. Аукцион был признан несостоявшимся, но в мае 2023 года комитет по управлению муниципальным имуществом незаконно заключил договор аренды земли.

После вмешательства прокуратуры контракт был расторгнут. Материалы переданы в следственные органы. Следователи проводят комплекс процессуальных действий.