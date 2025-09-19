Дело о занятии высшего положения в преступной иерархии рассмотрел брянский суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве и угоне. На скамье подсудимых оказался Андрей Яшин.

Фигурант в преступной иерархии был наделен статусом «смотрящего» за Дятьковским районом. Он влиял на отношения внутри преступного мира, собирал деньги, покровительствовал заключённым и разрешал спорные ситуации.

Кроме того, обвиняемый вместе с другим криминальным авторитетом Сергеем Баевым и сообщниками, вымогали 260 тысяч рублей у двух потерпевших якобы за не полностью выполненные ими строительные работы. Преступники угнали их автомобиль Infiniti, чтобы заложить в ломбард золотые украшения одного из потерпевших на сумму более 240 тысяч рублей. Также они похитили у них 100 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима и оштрафовал на один миллион рублей. Решение не вступило в законную силу.