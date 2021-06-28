Деревья обрушились на дома в брянском поселке Октябрьский

В соцсетях появились фотографии последствий стихии.

Жители Брянской области продолжают в соцсетях делиться фотоснимками разрушений, которые причинил вчерашний ураган. Так, подписчики опубликовали картину последствий в поселке Октябрьский, расположенный в микрорайоне Автозаводец. Здесь обрушенные деревья повредили крыши жилых домов и сломали забор.

Также стихия повалила в лесу высокие сосны. Они упали прямо на дорогу и теперь препятствуют движению.