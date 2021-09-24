Дерзкий грабитель обокрал киоск в Брянске

Он унес выручку в размере 6 тысяч рублей.

В региональном УМВД сообщили о задержании дерзкого грабителя в Фокинском районе Брянска. О краже выручки из торгового киоска в полицию сообщила продавец.

Женщина пересчитывала деньги, когда вошедший покупатель попросил показать товар с полки. Она оставила деньги у кассы, но не успела она сделать пары шагов, как злоумышленник схватил купюры и скрылся. Добычей грабителя стали 6 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали спустя три дня. Им оказался 38-летний житель Фокинского района. Сейчас он находится под стражей. По статье «Грабеж» ему грозит до семи лет заключения.