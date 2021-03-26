«Деснянский пищекомбинат» оштрафован на 1 млн за взяточничество

Деньги передавались за внесение в акт проверки недостоверных сведений о нарушениях и решение вопроса о снижении суммы штрафа.

По информации прокуратуры Брянской области, заместитель генерального директора ООО «Деснянский пищекомбинат» и один из его учредителей через подчиненного им сотрудника передали в качестве взятки 30 тысяч рублей должностному лицу управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Суд назначил организации штраф в 1 миллион рублей с конфискацией денег в размере 30 тысяч рублей.

Ранее суд признал представителей организации виновными во взяточничестве.