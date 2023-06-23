Девочка сломала челюсть в аварии в Карачеве

Девятилетняя девочка попала в больницу с переломом челюсти после ДТП в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Советской в городе Карачеве произошло ДТП. Начинающий 32-летний водитель на «ВАЗ 21310» при повороте налево не пропустил Hyundai Solaris. 32-летняя женщина на иномарке ехала во встречном направлении прямо.

При столкновении девятилетняя пассажирка Hyundai сломала челюсть. Девочку отвезли в больницу.