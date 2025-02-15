Девушка погибла в аварии на брянской трассе

23-летняя девушка погибла в аварии на трассе в Выгоничском районе.

В Выгоничском районе на 20-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла смертельная авария. 23-летняя девушка-водитель не справилась с управлением автомобиля LADA Granta при перестроении. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Crafter.

Девушка-водитель из отечественного автомобиля умерла от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. 43-летний водитель и 49-летняя пассажирка микроавтобуса также пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.