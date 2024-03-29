Директор брянского УК получила условный срок за получившего травмы мальчика

Директора брянского УК суд приговорил к условному наказанию за мальчика, получившего травмы на сломанной горке. Об этом сообщил в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Приговор выслушала 41-летняя директор управляющей компании многоэтажек в Фокинском районе областного центра.

Так, женщина не желала тратить деньги на содержание детской игровой площадки во дворе домов по улицам Дзержинского и Котовского. 30 июля 2022 года на металлической горке оторвался поручень ограждения. Находившийся наверху 12-летний мальчик упал и ударился спиной. Он получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновную к году лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.