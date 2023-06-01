50-летнего директора брянской фирмы обвиняют в мошенничестве с налогами на 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 50-летнего учредителя фирмы из Брянска.

По версии следствия, с июня 2019 года по февраль 2022 года, руководитель коммерческой организации подавал налоговую отчетность с заниженными сведениями о выручке от продажи грузовых тягачей. По этим документам он возместил из бюджета России налог на добавленную стоимость на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Обвиняемый добровольно возместил ущерб.