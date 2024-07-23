Дистанционные мошенники обманули 36 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили более 16 млн рублей у 36 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 36 жителей Брянской области, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников. Потерпевшие лишились 15 604 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами. Некоторым мошенники предлагали оформить кредит или получить компенсацию. Потерпевшие сообщали коды для подтверждения операции, а некоторые переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт. Лжебанкиры похитили у 13 брянцев 4 806 000 рублей.