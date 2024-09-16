Дистанционные мошенники обманули 37 брянцев за неделю
Дистанционные мошенники похитили свыше 14 миллионов рублей у 37 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На минувшей неделе жертвами телефонных и интернет- мошенников стали 37 жителей Брянской области. Они лишились 14 274 000 рублей.
В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Пострадавшим они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях и блокировке счетов. Жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе и код из смс-сообщения для подтверждения операции. Некоторые потерпевшие по указанию мошенников перевели свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт.
Лжебанкиры похитили у 13 брянцев 7 927 000 рублей.
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