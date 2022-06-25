ДТП с пострадавшими произошло в Брянском районе

Спасатели смыли бензин и масло с дороги.

Около 10 утра в субботу, 25 июня, в Брянском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом рассказали в региональном МЧС.

На дороге столкнулись два легковых автомобиля и пострадали люди. На место аварии выезжали пожарные. Они смывали с дороги бензин и масло.

Подробностей произошедшего не сообщается. Информации от ГИБДД пока нет.