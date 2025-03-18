Два брянца получили срок за кражу аппарата с жвачками

Два ранее судимых брянца отправились в колонию за кражу аппарата с жвачками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу окраже. на скамье подсудимых оказались двое ранее судимых жителей Брянска.

Днём 29 октября прошлого года сообщники похитил вендинговый автомат с жвачками и игрушками из магазина на проспекте Московском. Ущерб владельцу превысил 18 тысяч рублей.

Подсудимые пояснили, что хотели порадовать жвачками знакомую, но для покупки не было денег.

Суд приговорил виновных к году и восьми месяцами и к двум с половиной годам в колонии строгого режима. Ущерб потерпевшему мужчины возместили. Решение не вступило в законную силу.