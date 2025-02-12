Два человека пострадали в аварии с пьяным водителем в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла накануне на 1 км региональной автодороги «Сельцо – Новониколаевка» в Брянском районе. 54-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Polo. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель автомобиля и 22-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

На водителя автомобиля инспекторы составили четыре административных материала, в том числе и ща управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А пассажира привлекли к ответственности за непристегнутый ремень безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.