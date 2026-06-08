Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Суражском районе

2026, 08 июня 18:03

Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Суражском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью 6 июня на 4-м км автодороги «Сураж — Гордеевка» в Суражском районе произошло ДТП. 28-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-2107». Легковушка съехала в кювет.

18-летний и 22-летний пассажиры машины получили травмы. Водитель автомобиля оказался пьян. Права управления транспортными средствами у него не было.

На водителя инспекторы составили административные материалы.