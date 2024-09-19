Два дома сгорели в Новозыбковском округе

Два жилых дома тушили накануне пожарные в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Новозыбковском городском округе. Два частных жилых дома и две постройки загорелись на улице Центральная в посёлке Крутоберёзка.

На вызов прибыли четыре пожарные автоцистерны. Спасатели потушили огонь.

О пострадавших в ведомстве не сообщается. Причину возгорания предстоит установить экспертам.