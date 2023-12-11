Два мужчины погибли на пожаре в посёлке Кокоревка

Два мужчины погибли на пожаре в жилом доме в посёлке Кокоревка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Суземском районе. В населённом пункте Кокоревка на улице Строителей загорелся жилой дом.

На происшествии работали три пожарно-спасательных расчетах. Они справились с огнём за час.

На пожаре погибли два мужчины. Причину возгорания выяснят эксперты.