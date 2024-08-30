Два слесаря погибли в Выгоничском районе

Так, днём 9 августа на территории сельхозпредприятия в деревне Хмелево Выгоничского района в канализационном колодце были обнаружены тела двоих слесарей. Следствие выяснило, что работники коммерческого предприятия проводили там работы.

СВОевременная помощь Смоляне отправили раненым бойцам и мирным жителям в белгородский госпиталь медикаменты и 300 литров питьевой воды. Лекарства и воду в госпиталь доставит депутат Смоленской областной Думы Михаил Леоненков. Всё необходимое собрано на основании просьб врачей, которые были озвучены в ходе предыдущего визита смолян на Белгородчину. Напомним, что в июле партию медикаментов в госпиталь Белгорода привезли председатель облдумы Игорь Ляхов, депутат регионального парламента Сергей Шелудяков и координатор

Герои бессмертны Как прошла Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. 26‑я Международная учебно-­тренировочная Вахта Памяти проходила в окрестностях деревни Волково-­Егорье Ельнинского района с 12-го по 22 августа. В ней приняли участие 608 поисковиков из 17 регионов России и трёх городов Белоруссии – Могилёва, Витебска и Бреста. В этом году сборы посвятили памяти Игоря Жарынцева – командира поискового отряда «Память» из Рославльского района, который почти полвека отдал поиску. Игорь Жарынцев скоропостижно ушёл из жизни в мае 2024‑го

В полевых условиях Как в регионе за счёт инвестиций развивают АПК. В Смоленской области в самом разгаре уборочная страда. О том, какие результаты покажут аграрии, мы узнаем позже. Но уже ясно одно: благодаря инвестпроектам регион намерен увеличить и посевные площади, и производство молока… В Сафоновском и Дорогобужском районах началась реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов в истории Смоленской

Культурная составляющая Что такое сельский Дом культуры? Это гораздо больше, чем сцена и зрительный зал. Это сердце и душа села. Это место, где проходят все значимые для жителей мероприятия: праздники, концерты, сходы и встречи. Именно сюда люди идут отдохнуть, пообщаться и отвлечься от повседневных дел. И именно здесь находят поддержку и развитие и добрые начинания, и различные