Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Карачевском районе
Два водителя попали в больницу после ДТП на трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинпекции.
На 86 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошло ДТП. 52-летний водитель не справился с управлением Kia Rio. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Peugeot Partner.
52-летний водитель Kia получил открытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану головы и тяжелый ушиб головного мозга. Его госпитализировали. Также в больницу с переломом ключицы попал 73-летний водитель Peugeot.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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