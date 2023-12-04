Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Карачевском районе

Два водителя попали в больницу после ДТП на трассе в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинпекции.

На 86 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошло ДТП. 52-летний водитель не справился с управлением Kia Rio. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Peugeot Partner.

52-летний водитель Kia получил открытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану головы и тяжелый ушиб головного мозга. Его госпитализировали. Также в больницу с переломом ключицы попал 73-летний водитель Peugeot.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.