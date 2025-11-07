Город32

Два хищения алкоголя из магазинов за один день раскрыли брянские полицейские

2025, 07 ноября 18:43 Происшествия
Два хищения алкоголя из магазинов за один день раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В посёлке Комаричи в полицию поступила информация об ограблении магазина на улице Осипенко. Мужчина схватил с полки бутылку мартини и сбежал. Догнать продавцы его не смогли. 

Участковые уполномоченные полиции быстро установили личность подозреваемого. 42-летний житель Навлинского района был судим за кражу. Грабителя задержали стражи порядка. 

В тот же день похожее происшествие произошло в Бежицком районе Брянска. В магазине на улице Ростовской покупательница взяла с витрины бутылку водки и бросилась бежать. 24-летнюю жительницу областного центра оперативно задержали полицейские. Девушка не так давно уже была судима за совершение грабежа.

Возбуждены уголовные дела.

