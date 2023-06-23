Два юных байкера попали в реанимацию после ДТП в посёлке Ивот

13-летний и 14-летний подростки на питбайках получили тяжелые травмы в ДТП в посёлке Ивот и госпитализированы в реанимацию. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Октябрьской в посёлке Ивот Дятьковского района. На парковке около магазина столкнулись два питбайка. Водителями кроссовых мотоциклов были 13-летний и 14-летний мальчики. С черепно-мозговой травмой, переломами и кровоизлияниями подростков госпитализировали в реанимацию.

Прав у детей конечно же не было. В момент ДТП оба были без мотошлемов. Инспекторы выяснили, что родители мальчиков разрешали им кататься на мотоциклах. Полиция проводит проверку.