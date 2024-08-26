Два юных байкера столкнулись на перекрёстке в брянской деревне

Два подростка на мопедах столкнулись на перекрёстке в деревне в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Рокоссовского в деревне Гриневочка в Погарском районе произошло ДТП. 15-летний водитель мопеда «Барс» на нерегулируемом перекрестке не пропустил мопед Zontes. 15-летний байкер ехал ему навстречу по главной дороге.

Подростки с черепно-мозговая травмой, переломами и ушиьами попали в больницу. Они катались без шлемов, а также без водительских прав.

Полицейские привлекли к административной ответственности родителей мальчиков. По факту аварии стражи порядка проводят проверку.