Дважды обокравший жителя брянской деревни подросток предстанет перед судом

Дважды обокравший жителя брянской деревни 15-летний подросток предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже. Приговор выслушает 15-летний деревни Долботово Погарского района.

По версии следствия, днём 28 февраля и вечером 5 марта 2024 года в деревне Храповка 15-летний подросток и два его приятеля, проникли в дом 55-летнего жителя. Из шкафа в гостиной они похитил более 47 тысяч рублей.

Подросток пояснил, что случайно увидел деньги в доме у потерпевшего. Мужчина попросил его помочь настроить музыкальный центр. С собой на преступление юноша позвал приятеля и его брата, не достигших 14 лет.

Похищенные деньги потерпевшему обвиняемый вернул.