Две девушки попали в больницу после ДТП на брянской трассе

18-летняя и 17-летняя пассажирки госпитализированы после аварии на трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 25 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия» в Выгоничском районе. 19-летний водитель предположительно уснул за рулём автомобиля Chery. Иномарка задела бордюр, затем выехала на встречку, слетела в кювет и перевернулась.

Водителя с ушибами и травмой головы отпустили с назначением лечения. 18-летняя и 17-летняя пассажирки попали в больницу с ушибами и ранами.

Полиция проводит проверку по факту аварии.