Две девушки пострадали в ДТП в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Суражском районе произошла авария. 21-летний водитель не справился с управлением Toyota Avensis. Легковушка съехала на обочину и врезалась в препятствие.

21-летняя пассажирка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Позже в больницу обратилась несовершеннолетняя пассажирка автомобиля. С назначенным лечением её отпустили домой.

Инспекторы составили на молодого водителя три административных материала. Полицейские проводят проверку по факту аварии.