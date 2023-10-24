Две легковушки столкнулись на перекрёстке в Климово

Женщина пострадала при столкновении двух легковушек на перекрёстке в Климово. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На перекрестке улиц Полевая и Брянская в посёлке Климово произошло ДТП. 49-летняя женщина-водитель на Volkswagen Golf при повороте налево не пропустила «ВАЗ-211540». Отечественная легковушка имела преимущество в движении.

41-летняя пассажирка «ВАЗ» ушибла голову и грудную клетку. Её отвезли в больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.