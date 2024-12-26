Две легковушки столкнулись на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В Выгоничском районе на 27 километре федеральной автомобильной дороги А-240 «Брянск–Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошло ДТП. 38-летняя женщина-водитель за рулём Škoda Rapid, при выезде со второстепенной дороги, не не пропустила Kia Rio. 24-летний автомобилист ехал прямо по главной дороге.

Водители обеих иномарок получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Инспекторы составили административный материал на автомобилиста из Škoda Rapid. По факту аварии стражи порядка проводят проверку.