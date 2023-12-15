Две пожилые женщины попали в больницу после аварии в Брянском районе

Две пожилые женщины попали в больницу с травмами после столкновении двух машин на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 6 км автодороги «Брянск-Сельцо» в Брянском районе. 74-летний водитель не справился с управлением Renault Logan. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X3.

68-летняя и 86-летняя пассажирки Renault получили травму головы и переломы. Женщин доставили в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.