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Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе

2024, 24 декабря 18:41 Происшествия
Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе
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Две женщины пострадали в при столкновении двух автомобилей на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

 

В Клинцовском районе на 13-м километре автомобильной дороги «Клинцы – Гордеевка – Красная Гора» произошла авария. 38-летний водитель за рулём автомобиля Renault не убедилась в безопасности при обгоне. Иномарка создала помеху в движении LADA Granta. 33-летняя женщина-водитель уже начала обгон и выехала на встречную полосу.

Уходя от столкновения, автомобилист из Renault не справился с управлением. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Женщина-водитель и пассажирка автомобиля LADA Granta с травмами попали в больницу.

Полиции устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

 

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