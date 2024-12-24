Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе

Две женщины пострадали в при столкновении двух автомобилей на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Клинцовском районе на 13-м километре автомобильной дороги «Клинцы – Гордеевка – Красная Гора» произошла авария. 38-летний водитель за рулём автомобиля Renault не убедилась в безопасности при обгоне. Иномарка создала помеху в движении LADA Granta. 33-летняя женщина-водитель уже начала обгон и выехала на встречную полосу.

Уходя от столкновения, автомобилист из Renault не справился с управлением. Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Женщина-водитель и пассажирка автомобиля LADA Granta с травмами попали в больницу.

Полиции устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.