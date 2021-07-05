Двое брянцев лишились 70 тысяч рублей при покупке билетов

Покупатели стали жертвами мошенников.

С наступлением лета в Брянской области участились мошенничества, связанные с покупкой билетов к местам отдыха и бронированием номеров в отелях.

Как сообщает региональное УМВД, чаще всего жители региона теряют деньги на сайтах-двойниках, которые по оформлению схожи с сайтами известных компаний, лишь незначительно отличаясь в интернет-адресе.

Также брянцы продолжают переводить деньги без гарантии получения оплаченного товара или услуги.

На минувшей неделе двое жителей Брянской области, желавшие приобрести билеты, перевели мошенникам около 70 тысяч рублей.