Двое брянцев отправятся в колонию за торговлю наркотиками

Двоих брянцев суд приговорил к длительным срокам в колонии за попытку торговать наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркотиков. Приговор выслушали двое ранее судимые жители областного центра.

В январе 2024 года двое мужчин дороговорились с неустановленным лицом о сбыте в Брянске и области запрещённых веществ – мефедрон и а-PVP «соль». Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка изъяли 3,2 грамма наркотиков.

Суд приговорил виновных к восьми с половиной годам в колонии строгого режима и к 11 годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.