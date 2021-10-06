Двое брянцев украли и продали 9320 килограммов меди и латуни на 3 миллиона рублей

Злоумышленников задержали.

Владелец закрывшегося пункта приема металла в Володарском районе Брянска лишился 1980 килограммов латуни и 7340 килограммов меди. Металлолом похитили из тентованного прицепа. Предприниматель заметил пропажу лишь спустя два месяца Размер ущерба он оценил в 2,7 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – ранее судимого 57-летнего жителя Брянска и его 36-летнего знакомого.

Они сознались, что увидели момент разгрузки во время ремонта соседнего ангара. Заметив, что за металлоломом никто не приезжает, они решили вскрыть прицеп. Похищенное злоумышленники сбыли в нескольких пунктах приема металла.

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