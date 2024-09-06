Двое детей получили травмы в аварии в посёлке Выгоничи

Двое детей и мужчина получили травмы при столкновении двух автомобилей в посёлке Выгоничи. о происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Советской в посёлке Выгоничи накануне произошла авария. Водитель за рулём «ВАЗ 21074» при повороте налево не пропустил автомобиль «Нива». 35-летний автомобилист на второй машине в этот момент обгонял «ВАЗ». «Нива» слетела с дороги и перевернулась.

Водитель «Нивы» получил сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и ссадины лица, его пятилетний пассажир ушиб бедро, колено и кости таза, а трёхлетний мальчик травмировал голову. Всех троих пострадавших госпитализировали.

Дети были на заднем пассажирском сиденье автомобиля «Нива», но без удерживающих устройств. По факту ДТП полиция проводит проверку.